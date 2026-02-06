İcbari Sığorta Bürosu 4 yeni elektron xidməti istifadəyə verib
- 06 fevral, 2026
- 15:32
İcbari Sığorta Bürosu (İSB) göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə 4 yeni elektron xidməti istifadəyə verib.
"Report" Büroya istinadən xəbər verir ki, bunlar, "Bonus-malus əmsalı ilə bağlı onlayn müraciət", "Radar cəriməsi üzrə onlayn müraciət", "Şəxsin yazılı razılığı əsasında sığorta hadisəsi tarixçəsinin sorğulanması üzrə onlayn müraciət" və "Sığorta hadisəsi üzrə müstəqil ekspert təyini üzrə onlayn müraciət"dir.
Yeni elektron xidmətlərdən istifadə imkanının yaradılması məqsədilə İSB-nin yenilənmiş internet saytında "Elektron xidmətlər" bölməsi yaradılıb. Xidmətlərdən yararlanmaq üçün istifadəçilər İSB-nin informasiya sistemindəki şəxsi kabinetə gücləndirilmiş elektron imza vasitələri- myGov ID, SİMA İmza, Asan İmza və ya Elektron imza (e-imza) ilə daxil olmalıdırlar.
"Bonus-Malus əmsalı üzrə onlayn müraciət" sığorta müqaviləsinin yaradılması zamanı sığorta haqqının hesablanması ilə əlaqədar yaranan məsələlərin araşdırılması məqsədilə təqdim edilir. Müraciət əsasında sığortalının əvvəlki sığorta tarixçəsi, qəzasız sürücülük göstəriciləri, həmçinin tətbiq edilmiş endirim və ya əlavələr üzrə məlumatların yoxlanılması təmin olunur.
"Radar cəriməsi üzrə onlayn müraciət" radar vasitəsilə qeydə alınmış inzibati xətalar üzrə vətəndaş müraciətlərinin qəbulu və araşdırılması məqsədilə təqdim edilir. Müraciətlər İcbari Sığorta Bürosu tərəfindən təhlil edilir və cərimənin əsassız və ya yanlış tətbiq edildiyi hallar aşkar olunduqda, cərimənin ləğvi ilə bağlı müvafiq qurumlara Büro adından rəsmi müraciət ünvanlanır..
"Şəxsin yazılı razılığı əsasında sığorta hadisəsi tarixçəsinin sorğulanması üzrə onlayn müraciət" İSB-nin iştirakçısı olan sığorta şirkətlərinə könüllü və ya icbari sığorta müqaviləsi bağlamaq istəyən şəxsin yazılı razılığı əsasında onun səbəb olduğu sığorta hadisəsi barədə məlumatları elektron qaydada əldə etməyə imkan yaradır. Bu müraciət vasitəsilə sığorta tarixçəsinə dair məlumatların operativ və təhlükəsiz şəkildə təqdim edilməsi təmin olunur.
"Sığorta hadisəsi üzrə müstəqil ekspert təyini üzrə onlayn müraciət" elektron xidməti isə sığorta hadisəsi ilə bağlı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 7 iş günü ərzində qiymətləndirmə aparılmadıqda və ya təqdim edilən qiymətləndirmənin nəticəsi vətəndaşı qane etmədikdə zərərçəkmiş və ya faydalanan şəxslərə müstəqil ekspert seçimini tam rəqəmsal şəkildə həyata keçirməyə imkan verir.