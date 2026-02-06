İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Türkiyədə 4,9 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    • 06 fevral, 2026
    • 15:25
    Türkiyədə 4,9 maqnitudalı zəlzələ olub

    Türkiyənin Ərzincan vilayətində 4,9 maqnitudada zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, zəlzələ ocağı 4,52 km dərinlikdə yerləşib.

    Təbii fəlakətin təsirləri barədə hələ ki məlumat yoxdur.

    Türkiyə Zəlzələ Ərzincan

