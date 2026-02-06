İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstana uduzub

    Futbol
    • 06 fevral, 2026
    • 15:11
    Azərbaycanın U-17 millisi Gürcüstana uduzub

    Gürcüstanda təlim-məşq toplanışında olan 17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası ilk yoxlama oyununu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, Tbilisidə Gürcüstanın müvafiq yaş qrupundan ibarət yığması ilə qarşılaşan milli 0:6 hesabı ilə uduzub.

    Qeyd edək ki, komandalar arasında ikinci yoxlama oyunu fevralın 9-da keçiriləcək.

    Futbol xəbərləri Milli komanda Gürcüstan

    Son xəbərlər

    16:16

    Azərbaycanda gömrük rüsumlarının dərəcələri dəyişib

    Biznes
    16:16
    Rəy

    Yüzillik cinayətlərin hökmü: xam xülyadan reallığa - ŞƏRH

    Analitika
    16:15

    Bakıda liseydə şagirdin güllələdiyi müəllim əməliyyat olunub, həyati təhlükəsi yoxdur - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    16:14

    Çin nüvə silahları üzrə danışıqlarda iştirak etmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    16:12

    Arif Əsədov: "Qəbələ" hər bir rəqibə sürpriz edə biləcək gücdədir"

    Futbol
    16:09

    Azərbaycanda daha 28 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaq

    Biznes
    16:08
    Foto
    Video

    Azərbaycan və İran müdafiə nazirləri regional təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    Hərbi
    15:56

    ADY sərnişindaşımanı 20 % artırıb

    İnfrastruktur
    15:54

    "Turan Tovuz" Azərbaycan Kubokunda 10-cu qələbəsini qazanıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti