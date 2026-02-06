İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycanın yeniyetmə qız cüdoçuları üçün seminar təşkil olunub

    Fərdi
    • 06 fevral, 2026
    • 15:26
    Azərbaycanın yeniyetmə qız cüdoçuları üçün seminar təşkil olunub

    Yeniyetmə qızlardan ibarət milli komandanın üzvləri üçün Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının tətbiq etdiyi yeni qaydalarla bağlı seminar təşkil olunub.

    "Report"un məlumatına görə, seminar Azərbaycan Cüdo Federasiyasının hakimlər heyətinin üzvü, A kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakim Nazim Umbayevin təqdimatında keçirilib.

    Məşğələ zamanı qaydalardakı yeniliklər idmançılara praktiki nümunələr üzərindən izah edilib, müxtəlif epizodlar üzrə qərarvermə meyarları ətraflı müzakirə olunub.

    Seminarın məqsədi yeni tələblərin daha dəqiq mənimsənilməsi, yarışlarda yarana biləcək anlaşılmazlıqların qarşısının alınması və taktiki yanaşmanın daha səmərəli qurulmasına dəstək göstərmək olub.

    Son xəbərlər

    16:16

    Azərbaycanda gömrük rüsumlarının dərəcələri dəyişib

    Biznes
    16:16
    Rəy

    Yüzillik cinayətlərin hökmü: xam xülyadan reallığa - ŞƏRH

    Analitika
    16:15

    Bakıda liseydə şagirdin güllələdiyi müəllim əməliyyat olunub, həyati təhlükəsi yoxdur - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    16:14

    Çin nüvə silahları üzrə danışıqlarda iştirak etmək niyyətində deyil

    Digər ölkələr
    16:12

    Arif Əsədov: "Qəbələ" hər bir rəqibə sürpriz edə biləcək gücdədir"

    Futbol
    16:09

    Azərbaycanda daha 28 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaq

    Biznes
    16:08
    Foto
    Video

    Azərbaycan və İran müdafiə nazirləri regional təhlükəsizliyi müzakirə ediblər

    Hərbi
    15:56

    ADY sərnişindaşımanı 20 % artırıb

    İnfrastruktur
    15:54

    "Turan Tovuz" Azərbaycan Kubokunda 10-cu qələbəsini qazanıb

    Futbol
