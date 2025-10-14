Ильгар Исбатов: Разработаны генпланы Ханкенди, Агдере, Ходжавенда и Ходжалы

Разработка генпланов городов Ханкенди, Агдере, Ходжавенд и Ходжалы завершена и находится на стадии согласования.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Ильгар Исбатов на выставках BakuBuild и Rebuild Karabakh-2025.

"После их утверждения строительные и созидательные работы на этих территориях будут последовательно осуществляться на основе этих планов", - отметил Исбатов.

Он подчеркнул, что на освобожденных от оккупации территориях была проведена последовательная и эффективная работа по изучению территорий, их оценке, определению новых мест поселения, осуществлялось тесное сотрудничество со всеми государственными структурами, включая ответственные органы по вопросам занятости и экономическим аспектам.

По словам Исбатова, документы по планированию включают общие, генеральные и детальные планы: "Уже подготовлен общий план всех освобожденных от оккупации территорий, утверждены генеральные планы восьми городов".