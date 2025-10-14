İlqar İsbatov: "Xankəndi, Ağdərə, Xocavənd və Xocalının baş planları hazırlanıb"
- 14 oktyabr, 2025
- 13:13
Xankəndi, Ağdərə, Xocavənd və Xocalı şəhərlərinin baş planlarının hazırlanması yekunlaşıb və razılaşdırılma mərhələsindədir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədr müavini İlqar İsbatov "BakuBuild" – 30-cu Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Sərgisi və "Rebuild Karabakh–2025" – 5-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın Bərpa, Yenidənqurma və İnkişafı Sərgisində deyib.
"Yaxın vaxtlarda təsdiqləndikdən sonra həmin ərazilərdə tikinti və quruculuq işləri məhz bu planlar əsasında ardıcıl şəkildə həyata keçiriləcək", - İ. İsbatov bildirib.
O qeyd edib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə planlama işləri sıfırdan aparılıb:
"Ərazilərin öyrənilməsi, dəyərləndirilməsi, yeni məskunlaşma yerlərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində ardıcıl və effektiv işlər görülüb. Bütün dövlət qurumları ilə, o cümlədən məşğulluq və iqtisadi aspektlərlə bağlı məsul qurumlarla sıx əməkdaşlıq edilib".
İ. İsbatovun sözlərinə görə, planlama sənədləri üç mərhələdən ibarətdir – ümumi planlar, baş planlar və müfəssəl planlar:
"Artıq bütün işğaldan azad olunmuş ərazilərin ümumi planı hazırlanıb, 8 şəhərin baş planı təsdiqlənib".