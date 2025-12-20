İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan və Monteneqro XİN başçıları NATO əməkdaşlığını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 20 dekabr, 2025
    • 13:20
    Azərbaycan və Monteneqro XİN başçıları NATO əməkdaşlığını müzakirə ediblər

    Azərbaycan və Monteneqro XİN başçıları NATO əməkdaşlığını müzakirə ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov monteneqrolu həmkarı Ervin İbrahimoviç ilə birgə mətbuat konfransında diqqətə çatdırıb ki, Monteneqro NATO ölkəsidir və Azərbaycan da bu ölkə ilə sıx münasibətlərə sahibdir.

    Ceyhun Bayramov həmçinin monteneqrolu həmkarını 8 avqust Vaşinqton razılaşması və Cənubi Qafqazdakı post-münaqişə dövrü barədə məlumatlandırıb:

    "İşğaldan azad edilən ərazilərdəki bərpa-quruculuq işləri barədə də qarşı tərəf tam məlumatlandırılıb. 50 min insanın orada yaşaması, növbəti illərdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda görüləcək işlər barədə məlumat verdik".

    Главы МИД Азербайджана и Черногории обсудили сотрудничество с НАТО и ЕС
    Azerbaijan, Montenegro FMs discuss NATO cooperation

    Son xəbərlər

    13:51

    Azərbaycan piy və yağ ixracını 1 %-dən çox artırıb

    Biznes
    13:47

    Ervin İbrahimoviç: Azərbaycanın Monteneqroya investisiya qoyuluşu böyük əhəmiyyətə malikdir

    Xarici siyasət
    13:38

    XİN başçısı: Monteneqro 2028-ci ilə qədər Aİ-nin 28-ci tamhüquqlu üzvü olmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    13:36

    İbrahimoviç: Azərbaycan və Monteneqro müntəzəm reyslərin açılmasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    13:28

    Nazir: "Üzgüçülük hamı üçün" layihəsinin keçirilməsində məqsəd idmanın kütləviliyinə nail olmaqdır"

    Fərdi
    13:26

    Azərbaycan Böyük Britaniya iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 2 dəfə artırıb

    Maliyyə
    13:20

    Azərbaycan və Monteneqro XİN başçıları NATO əməkdaşlığını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    13:19
    Foto

    "Üzgüçülük hamı üçün" layihəsinin açılış mərasimi keçirilib

    İdman
    13:14

    Ceyhun Bayramov: Monteneqro ilə nəqliyyat-logistika sahəsində əməkdaşlığın böyük potensialı var

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti