    Внешняя политика
    • 20 декабря, 2025
    • 13:26
    Главы МИД Азербайджана и Черногории обсудили сотрудничество с НАТО и ЕС

    Азербайджан поддерживает тесные и конструктивные связи с Черногорией, как страной-членом НАТО.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с черногорским коллегой Эрвином Ибрагимовичем.

    Байрамов подчеркнул, что в ходе сегодняшних переговоров обсудил со своим коллегой в том числе сотрудничество Азербайджана с НАТО.

    "Также обсудили действующие проекты и диалог Азербайджана с ЕС. Черногория является страной-кандидатом в ЕС, и сегодня мы узнали о последних шагах в этом направлении, что было для нас достаточно интересно", - сказал Байрамов.

    Министр также проинформировал черногорского коллегу о Вашингтонских договоренностях от 8 августа и постконфликтном периоде на Южном Кавказе, ходе восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях.

    "Мы сообщили, что уже около 50 тысяч человек проживают на этих территориях, а также представили информацию о планах и проектах, которые будут реализованы в Карабахе и Восточном Зангезуре в ближайшие годы", - подчеркнул глава МИД Азербайджана.

    Байрамов добавил, что в рамках визита запланированы переговоры Эрвина Ибрагимовича с рядом официальных лиц страны. По его словам, проведенные встречи будут крайне продуктивными для развития двустороннего сотрудничества.

