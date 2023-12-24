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Хачинчайское водохранилище введено в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ

Хачинчайское водохранилище введено в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию в Агдамском районе после ремонтно-восстановительных работ Хачинчайского водохранилища.
Инфраструктура
24 декабря 2023 г. 17:13
Хачинчайское водохранилище введено в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию в Агдамском районе после ремонтно-восстановительных работ Хачинчайского водохранилища.

Как передает Report, председатель Государственного агентства водных ресурсов Заур Микаилов проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.

Было сообщено, что ремонтно-восстановительные работы проведены на Хачинчайском водохранилище вместе с каналом протяженностью 7 километров.

Расположенное на территории Агдамского района Хачинчайское водохранилище было введено в эксплуатацию в 1964 году. Общая вместимость водохранилища составляет 23 миллиона кубометров, высота плотины – 44 метра, длина – 940 метров, площадь зеркальной поверхности воды – 176 гектаров. Поскольку территория, где расположено водохранилище, на протяжении 28 лет находилась под оккупацией, возникли серьезные трудности с подачей воды на орошаемые из этого источника земельные участки площадью 7 тысяч гектаров.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели видеоролик, отражающий проделанную работу.

Глава государства ввел в действие Хачинчайское водохранилище.

Было отмечено, что поступающие в Хачинчайское водохранилище по технической схеме воды очищаются и подаются в основной магистральный канал общей водопропускной способностью 3,2 кубометра в секунду. Вместе с плотиной также отремонтирован и восстановлен начальный 6,64-километровый участок канала. На территории, прилегающей к водохранилищу, построены новое административное здание и сторожевой корпус, ремонтная мастерская и насосная.

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Версия на английском языке ФотоKhachinchay water reservoir commissioned after repair and restoration
Версия на азербайджанском языке ФотоXaçınçay su anbarı təmir-bərpadan sonra istifadəyə verilib

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