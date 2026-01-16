Гулиев: Предстоящий саммит лидеров WUF13 отражает позицию Азербайджана в градостроительстве

Азербайджан станет первой страной-хозяйкой WUF с саммитом лидеров государств, что отражает позицию страны о необходимости лидерства на самом высоком политическом уровне в вопросах развития жилищной и градостроительной сфер.

Как сообщает Report, об этом написал председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что в Женеве провел встречу с представителями около 100 аккредитованных при ООН дипломатических миссий. По его словам, встреча состоялась в рамках брифинга, посвященного подготовке к 13-й сессии Всемирного форума по градостроительству (WUF13), который в этом году пройдет в Азербайджане.

"WUF13 станет глобальной платформой для выработки совместных решений с участием правительств, городов, международных организаций, частного сектора, академических кругов и гражданского общества. В рамках WUF13 впервые за всю историю его проведения состоится Саммит лидеров. Это отражает позицию Азербайджана о том, что вопросы развития жилищной и градостроительной сфер требуют лидерства на самом высоком политическом уровне", - подчеркнул Гулиев.

Председатель комитета также пригласил все страны и международных партнеров к активному участию в WUF13, отметив, что азербайджанская сторона с нетерпением ожидает приема делегаций в Баку.