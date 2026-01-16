İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bakıda WUF13 çərçivəsində ilk dəfə Liderlərin Zirvə Görüşü keçiriləcək

    İnfrastruktur
    • 16 yanvar, 2026
    • 13:15
    Bakıda WUF13 çərçivəsində ilk dəfə Liderlərin Zirvə Görüşü keçiriləcək

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) çərçivəsində tarixində ilk dəfə olaraq Liderlərin Zirvə Görüşü keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev "X" hesabındakı paylaşımda qeyd edib.

    O bildirib ki, İsveçrənin paytaxtı Cenevrə şəhərindəki BMT-nin Ofisində Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına həsr olunmuş brifinqdə 100-ə yaxın akkreditə olunmuş diplomatik missiya nümayəndələri ilə görüş keçirilib: "Vurğuladıq ki, "WUF13 Azerbaijan" hökumətlərin, şəhərlərin, beynəlxalq təşkilatların, özəl sektorun, akademik dairələrin və vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı ilə birgə həllərin formalaşdırılması üçün qlobal platforma rolunu oynayacaq. Bu isə mənzil və şəhərsalma sahələrinin inkişafı məsələlərinin ən yüksək siyasi səviyyədə liderlik tələb etdiyinə dair mövqeyimizi əks etdirir", deyə o bildirib.

    A. Quliyev bütün ölkələri və beynəlxalq tərəfdaşları WUF13-də fəal iştirak etməyə dəvət edib: "Nümayəndə heyətlərini Bakıda qarşılamağı səbirsizliklə gözləyirik".

    WUF13 Anar Quliyev Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi

    Son xəbərlər

    13:36

    Qırğız Parlamentinin sədri TÜRKPA Baş katibini qəbul edib

    Digər
    13:36

    BP "Əşrəfi–Dan Ulduzu–Aypara" sahəsi üzrə ətraf mühitin ilkin vəziyyətini müəyyən edib

    Energetika
    13:32

    "Şəki" ABŞ-dən olan basketbolçusu ilə vidalaşıb

    Komanda
    13:27
    Foto

    Azərbaycan WUF13-ün keçirilməsi ilə bağlı logistika sazişi imzalayıb

    İnfrastruktur
    13:24

    ADUA müqavilə sahəsində seysmik tədqiqatla bağlı görüləcək işlərin vaxtı və həcmi dəqiqləşdirilib

    Energetika
    13:19

    KİV: Tramp Davosda Ukraynanı müzakirə etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    13:18

    Abbas Abbasov: BTQ yerli xalqların hüquqlarının müdafiəsində uğurlar əldə edib

    Xarici siyasət
    13:15
    Foto

    Bakıda WUF13 çərçivəsində ilk dəfə Liderlərin Zirvə Görüşü keçiriləcək

    İnfrastruktur
    13:14

    Hindistanda zikhlər vətəndaş hüquqlarından məhrum etməyə çalışılır, zorakılığa məruz qoyulur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti