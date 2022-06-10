ГТК и ООН подписали меморандум о взаимопонимании

Меморандум о взаимопонимании подписан сегодня между правительством Азербайджана в лице Государственного таможенного комитета и Организацией объединенных наций (ООН) в лице Контртеррористического управления (КТУ) ООН.

Меморандум о взаимопонимании подписан сегодня между правительством Азербайджана в лице Государственного таможенного комитета и Организацией объединенных наций (ООН) в лице Контртеррористического управления (КТУ) ООН.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев сообщил в своем Twitter-аккаунте .

Отмечается, что меморандум будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества сторон в сфере "Исходной информации о пассажирах" (API) и "Регистрации имен пассажиров" (PNR) и выработке механизмов совместных действий.