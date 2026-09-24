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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    График Бакинского метрополитена будет изменен в связи с "Формулой-1"

    Инфраструктура
    • 24 сентября, 2026
    • 10:15
    График Бакинского метрополитена будет изменен в связи с Формулой-1

    В связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана "Формулы-1" будет изменен график работы ЗАО "Бакинский метрополитен".

    Как сообщили Report в акционерном обществе, 24-26 сентября три станции - "Ичери Шехер", "Сахиль" и "28 Мая" - будут работать в усиленном режиме. На станции будет направлен дополнительный персонал в соответствии с графиком дежурств.

    В ночь с 24 на 25 сентября и с 25 на 26 сентября вход пассажиров на указанные три станции будет открыт до 01:00.

    Движение по Зеленой и Фиолетовой линиям будет организовано в обычном режиме. Остальные станции Красной линии будут закрываться в 00:00.

    Формула-1 Бакинский метрополитен Гран-при Азербайджана Формулы-1
    "Formula 1"lə əlaqədar Bakı metropolitenində iş saatı uzadılacaq
    Baku Metro changes operating schedule for Formula 1 Azerbaijan Grand Prix
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