График Бакинского метрополитена будет изменен в связи с "Формулой-1"
Инфраструктура
- 24 сентября, 2026
- 10:15
В связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана "Формулы-1" будет изменен график работы ЗАО "Бакинский метрополитен".
Как сообщили Report в акционерном обществе, 24-26 сентября три станции - "Ичери Шехер", "Сахиль" и "28 Мая" - будут работать в усиленном режиме. На станции будет направлен дополнительный персонал в соответствии с графиком дежурств.
В ночь с 24 на 25 сентября и с 25 на 26 сентября вход пассажиров на указанные три станции будет открыт до 01:00.
Движение по Зеленой и Фиолетовой линиям будет организовано в обычном режиме. Остальные станции Красной линии будут закрываться в 00:00.
"Formula 1"lə əlaqədar Bakı metropolitenində iş saatı uzadılacaq
Baku Metro changes operating schedule for Formula 1 Azerbaijan Grand Prix
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