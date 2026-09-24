График Бакинского метрополитена будет изменен в связи с "Формулой-1"

В связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана "Формулы-1" будет изменен график работы ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщили Report в акционерном обществе, 24-26 сентября три станции - "Ичери Шехер", "Сахиль" и "28 Мая" - будут работать в усиленном режиме. На станции будет направлен дополнительный персонал в соответствии с графиком дежурств.

В ночь с 24 на 25 сентября и с 25 на 26 сентября вход пассажиров на указанные три станции будет открыт до 01:00.

Движение по Зеленой и Фиолетовой линиям будет организовано в обычном режиме. Остальные станции Красной линии будут закрываться в 00:00.