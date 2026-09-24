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    "Formula 1"lə əlaqədar Bakı metropolitenində iş saatı uzadılacaq

    İnfrastruktur
    • 24 sentyabr, 2026
    • 10:09
    Formula 1lə əlaqədar Bakı metropolitenində iş saatı uzadılacaq

    Bakıda keçiriləcək "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi ilə əlaqədar "Bakı Metropoliteni" QSC-də iş qrafiki dəyişdiriləcək.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, mədəni-kütləvi tədbirlər planına uyğun olaraq, sentyabrın 24-dən 26-dək 3 stansiya - "İçərişəhər", "Sahil" və "28 May" gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Stansiyalara növbətçilik cədvəli əsasında əlavə işçi qüvvəsi ayrılacaq.

    Ayın 24-dən 25-nə və 25-dən 26-na keçən gecə qeyd edilən 3 stansiya saat 01:00-a qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq.

    Yaşıl və Bənövşəyi xətlər üzrə hərəkət ənənəvi qaydada təşkil ediləcək, həmçinin Qırmızı xəttin digər stansiyaları saat 00:00-da bağlanacaq.

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Bakı Metropoliteni QSC Sərnişindaşıma
    График Бакинского метрополитена будет изменен в связи с "Формулой-1"
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