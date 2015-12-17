​Государственный нефтяной фонд Азербайджана сдал в аренду известному бренду часть торгового центра в Москве

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) сделал заявление в связи с распространенной в некоторых СМИ информацией о закрытии торгового центра Gallery Actor, расположенного по адресу г.Москва, ул. Тверская, 16.

Как сообщили в Фонде в ответ на запрос Report, три этажа указанного торгового объекта планируется сдать в аренду на 32 года одному из известных мировых брендов.

"Это окажет положительное влияние на стоимость здания и доходность инвестиций ГНФАР. В связи с этим проводятся соответствующие работы".