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    ​Государственный нефтяной фонд Азербайджана сдал в аренду известному бренду часть торгового центра в Москве

    В связи с этим проводятся соответствующие работы

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) сделал заявление в связи с распространенной в некоторых СМИ информацией о закрытии торгового центра Gallery Actor, расположенного по адресу г.Москва, ул. Тверская, 16.

    Как сообщили в Фонде в ответ на запрос Report, три этажа указанного торгового объекта планируется сдать в аренду на 32 года одному из известных мировых брендов.

    "Это окажет положительное влияние на стоимость здания и доходность инвестиций ГНФАР. В связи с этим проводятся соответствующие работы".

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