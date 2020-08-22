Госагентство: Обеспечена безопасная швартовка кораблей к причалам

Структуры, относящиеся к морским нефтегазовым платформам проинформированы об опасном гидрометеорологическом событии

В Национальный центр Государственного морского агентства поступило предупреждение об опасном гидрометеорологическом событии.

Как сообщает Report, по словам руководителя пресс-службы Государственного морского агентства Турала Мусейибова, с 21 по 24 августа в акватории Каспийского моря скорость северо-западного, северного ветра составит 18-23 метра в секунду, временами 25-30 метров в секунду. Вечером 22 августа, ночью и утром 23 августа ожидается усиление ветра в открытом море с порывами до 32-35 метров в секунду. Высота волны составит 2-4 метра, в последующем развитии в открытом море – 6-8 метров.

Отметим, что с момента поступления прогноза погоды в Национальный центр Государственного морского агентства судовладельцам, капитанам портов, инспекторам портового контроля дано указание принять соответствующие меры и усилить службу. Информация была передана судам, стоящим на якоре и движущимся на территории Службы управления движением судов, и даны соответствующие инструкции.

В соответствии с погодными условиями, обеспечена безопасная швартовка кораблей к причалам.

Подчеркнуто, что Национальный центр управляется опытными капитанами. После постановки кораблей к причалам процесс их стоянки непрерывно отслеживается посредством радаров.

В соответствии с погодными условиями Национальным центром приняты меры по разрешению движения судов, входу-выходу из портов, ограничению движения, закрытию портов.

Структуры, относящиеся к морским нефтегазовым платформам проинформированы об опасном гидрометеорологическом событии. Как всегда, новейшие станции навигации и связи Государственного морского агентства в прибрежных территориях Азербайджана функционируют в полную силу. Как и в повседневной работе Государственного морского агентства, безопасность движения судов, плавающих как под азербайджанским, так и под иностранным флагами, в территориальных водах Азербайджана осуществляется на высоком уровне.

Национальный центр Государственного морского агентства обеспечивает бесперебойную работу по усилению наблюдения и обеспечению безопасности судов всеми техническими средствами, имеющимися на его территории.

Национальный центр также регулярно осуществляет взаимный обмен информацией с Центром управления кризисными ситуациями Министерства по чрезвычайным ситуациям, Военно-морскими силами Министерства обороны, дежурными службами Береговой охраны Государственной пограничной службы, соответствующей дежурной службой Азербайджанского Каспийского морского пароходства, Государственной нефтяной компанией и компанией BP.