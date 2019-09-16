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Госкомстат временно принял на работу около 40 тыс. человек

​Госкомстат временно принял на работу около 40 тыс. человек
© Report

В Азербайджане завершили подготовку к переписи населения, осуществляемую каждые 10 лет. Все материалы - анкеты, переписные листы и другие вспомогательные материалы уже доставлены в районы, а оттуда в пункты подсчета.

Об этом сообщил Report заместитель председателя Госкомстата Рауф Салимов.

По его словам, в связи с переписью около 40 тыс. человек были временно взяты на работу: "С этими лицами подписан договор. В основном это переписчики, их руководители, заместители руководителей и контролеры. Тренинг для переписчиков пройдет 23-26 сентября. С 1 января начнется перепись населения. Процесс продлится 10 дней. Информация будет отправляться в комитет".

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