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Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время

Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время Строительство автомобильной дороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время.
Инфраструктура
29 ноября 2023 г. 15:11
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время

Строительство автомобильной дороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Завершены земляные работы вдоль дороги, строительство нового дорожного полотна, строительство дорожного основания и укладка второго слоя асфальтобетонного покрытия. Также на 100% завершены строительные работы на искусственных сооружениях, дорожных развязках и мостах, а также строительство подземных переходов.

На 25-м и 40-м км дороги завершено строительство автомобильных мостов длиной 91,3 и 18,2 метра, на 14-м и 42-м км дороги - дорожных развязок длиной 66 и 43 метра, а на 4-м, 14-м и 16-м км дороги - наземных пешеходных переходов.

В Госагентстве сообщили, что в настоящее время ведутся работы по укладке третьего слоя асфальтобетонного покрытия и установке фонарных столбов.

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Версия на азербайджанском языке AAYDA: “Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun tikintisi yaxın müddətdə başa çatacaq”

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