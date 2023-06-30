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Госагентство: Близятся к завершению работы по обеспечению питьевой водой города Лачын

Госагентство: Близятся к завершению работы по обеспечению питьевой водой города Лачын Строительные работы по снабжению питьевой водой города Лачын близятся к завершению. Об этом карабахскому бюро Report сообщил начальник службы по освобожденным от оккупации территориям Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Октай Х
Инфраструктура
30 июня 2023 г. 15:08
Госагентство: Близятся к завершению работы по обеспечению питьевой водой города Лачын

Строительные работы по снабжению питьевой водой города Лачын близятся к завершению.

Об этом карабахскому бюро Report сообщил начальник службы по освобожденным от оккупации территориям Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Октай Хазиев.

По его словам, с целью улучшения снабжения Лачына питьевой водой, сейчас к городу прокладываются два водопровода из разных направлений: "Эти трубы берут воду из источников Сарыбаба и Хырманлар, из которых вода в настоящее время самотеком поступает непосредственно в город. В настоящее время водоснабжение всех работ в городе осуществляется за счет этих двух источников".

O.Хазиев отметил, что вода, поступающая в центр Лачына, передается в город из основного источника по полиэтиленовым трубам: "Это предотвращает дополнительные потери воды".

По словам сотрудника учреждения, проблем с водоснабжением в Лачынском районе не предвидится, поскольку район богат водными ресурсами: "Однако мы планируем снабжать район не только за счет вод из горных источников, но и водой из артезианских скважин. С этой целью шесть скважин было вырыто на берегах реки Хякари. Построены новые насосные станции, в центре города сооружено 9 водохранилищ. В настоящее время город бесперебойно снабжается водой".

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın şəhərinin içməli su ilə təminatı üçün görülən işlər açıqlanıb

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