Госагентство обратилось к водителям, направляющимся в город Шуша
Инфраструктура
- 14 января, 2026
- 20:49
Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обратилось к водителям, направляющимся в города Шуша, в связи с непогодой в регионах.
Об этом Report сообщили в Госагентстве.
В целях безопасности водителям рекомендуется использовать в качестве альтернативных маршрутов трассы Физули-Гырмызыбазар-Шушакенд-Шуша, а также Агдам-Агдере-Ханкенди-Шуша.
Последние новости
21:00
В Азербайджане назначен новый замминистра экономикиФинансы
20:55
СМИ: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часовДругие страны
20:49
Госагентство обратилось к водителям, направляющимся в город ШушаИнфраструктура
20:37
Главы МИД Ирана и Египта обсудили региональную безопасностьВ регионе
20:22
Фото
В соцсетях выявлены аккаунты граждан Армении, направленные на дискредитацию АзербайджанаВнешняя политика
20:19
Фермеры ворвались на территорию Минсельхоза ФранцииДругие страны
20:06
Грузинский эксперт: TRIPP является стратегическим проектом для регионаВнешняя политика
20:06
ХАМАС: Комитет по управлению Газой должен начать работу как можно скорееДругие страны
19:53