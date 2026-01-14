Госагентство обратилось к водителям, направляющимся в город Шуша

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обратилось к водителям, направляющимся в города Шуша, в связи с непогодой в регионах.

Об этом Report сообщили в Госагентстве.

В целях безопасности водителям рекомендуется использовать в качестве альтернативных маршрутов трассы Физули-Гырмызыбазар-Шушакенд-Шуша, а также Агдам-Агдере-Ханкенди-Шуша.