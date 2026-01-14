Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Госагентство обратилось к водителям, направляющимся в город Шуша

    Инфраструктура
    • 14 января, 2026
    • 20:49
    Госагентство обратилось к водителям, направляющимся в город Шуша

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обратилось к водителям, направляющимся в города Шуша, в связи с непогодой в регионах.

    Об этом Report сообщили в Госагентстве.

    В целях безопасности водителям рекомендуется использовать в качестве альтернативных маршрутов трассы Физули-Гырмызыбазар-Шушакенд-Шуша, а также Агдам-Агдере-Ханкенди-Шуша.

    Госагентство автодорог Шуша водители непогода
    AAYDA Şuşa şəhəri istiqamətində gedəcək sürücülərə xəbərdarlıq edib

    Последние новости

    21:00

    В Азербайджане назначен новый замминистра экономики

    Финансы
    20:55

    СМИ: США могут нанести удар по Ирану в течение 24 часов

    Другие страны
    20:49

    Госагентство обратилось к водителям, направляющимся в город Шуша

    Инфраструктура
    20:37

    Главы МИД Ирана и Египта обсудили региональную безопасность

    В регионе
    20:22
    Фото

    В соцсетях выявлены аккаунты граждан Армении, направленные на дискредитацию Азербайджана

    Внешняя политика
    20:19

    Фермеры ворвались на территорию Минсельхоза Франции

    Другие страны
    20:06

    Грузинский эксперт: TRIPP является стратегическим проектом для региона

    Внешняя политика
    20:06

    ХАМАС: Комитет по управлению Газой должен начать работу как можно скорее

    Другие страны
    19:53

    Том Баррак: США высоко ценят крепкое партнерство с Турцией

    Другие страны
    Лента новостей