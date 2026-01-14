İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    AAYDA Şuşa şəhəri istiqamətində gedəcək sürücülərə xəbərdarlıq edib

    İnfrastruktur
    • 14 yanvar, 2026
    • 20:26
    AAYDA Şuşa şəhəri istiqamətində gedəcək sürücülərə xəbərdarlıq edib

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) qarlı və şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar təhlükəsizlik baxımından Şuşa şəhəri istiqamətində hərəkət edəcək sürücülərə xəbərdarlıq edib.

    Bu barədə "Report"a AAYDA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sürücülərə alternativ olaraq Füzuli-Qırmızıbazar-Şuşakənd-Şuşa, həmçinin Ağdam-Ağdərə-Xankəndi-Şuşa avtomobil yollarından istifadə etmələri tövsiyə olunur.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Şuşa
