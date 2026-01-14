AAYDA Şuşa şəhəri istiqamətində gedəcək sürücülərə xəbərdarlıq edib
İnfrastruktur
- 14 yanvar, 2026
- 20:26
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) qarlı və şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar təhlükəsizlik baxımından Şuşa şəhəri istiqamətində hərəkət edəcək sürücülərə xəbərdarlıq edib.
Bu barədə "Report"a AAYDA-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, sürücülərə alternativ olaraq Füzuli-Qırmızıbazar-Şuşakənd-Şuşa, həmçinin Ağdam-Ağdərə-Xankəndi-Şuşa avtomobil yollarından istifadə etmələri tövsiyə olunur.
Son xəbərlər
20:53
İqtisadiyyat nazirinə yeni müavin təyin edilibMaliyyə
20:35
Fermerlər Fransa Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ərazisinə daxil olublarDigər ölkələr
20:29
Foto
"Sportsman" jurnalı ötən ilin ən yaxşıları nominasiyası üzrə qalibləri mükafatlandırıbFərdi
20:26
AAYDA Şuşa şəhəri istiqamətində gedəcək sürücülərə xəbərdarlıq edibİnfrastruktur
20:23
HƏMAS: Qəzza üzrə idarəetmə komitəsi mümkün qədər tez işə başlamalıdırDigər ölkələr
20:09
Foto
Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanı ləkələməyə yönələn Ermənistan vətəndaşlarına məxsus hesablar aşkarlanıbXarici siyasət
20:08
İran və Misir XİN başçıları regional təhlükəsizliyi müzakirə ediblərRegion
20:06
AFFA ilə FIFA arasında lisenziya müqaviləsi imzalanıbFutbol
20:05