Иранская делегация во главе с президентом управления железных дорог находится с визитом в Азербайджане

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Иранская делегация во главе с замминистра по дорогам и градостроительству, президентом управления железных дорог Ирана Саидом Мухаммеди находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в посольстве Ирана в Баку, делегация проведет ряд встреч в Азербайджане, включая руководство ЗАО "Азербайджанские государственные железные дороги".

В рамках визита будут обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя ведомствами, а также строительство железной дороги Астара (Азербайджан) - Астара (Иран).