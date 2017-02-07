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    Иранская делегация во главе с президентом управления железных дорог находится с визитом в Азербайджане

    В рамках визита будут обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя ведомствами

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Иранская делегация во главе с замминистра по дорогам и градостроительству, президентом управления железных дорог Ирана Саидом Мухаммеди находится с визитом в Азербайджане.

    Как сообщили Report в посольстве Ирана в Баку, делегация проведет ряд встреч в Азербайджане, включая руководство ЗАО "Азербайджанские государственные железные дороги".

    В рамках визита будут обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между двумя ведомствами, а также строительство железной дороги Астара (Азербайджан) - Астара (Иран).

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