Глава государства: В Азербайджане проводится очень продуманная экономическая политика

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Наша экономика обеспечивает наши политические интересы, - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

Президент отметил, что для осуществления всех планов экономика должна успешно развиваться, и в этом направлении предпринимаются последовательные шаги. "Если бы у нас не было сильных экономических возможностей, то ни один наш план нельзя было бы реализовать. Наша экономика обеспечивает наши политические интересы. Экономическая независимость позволяет нам проводить независимую политику и в международной плоскости. Если бы мы зависели от кого-то в экономическом плане, то эти возможности могли бы быть ограниченными. А мы в экономическом отношении ни от кого не зависим. Считаю, что это наше историческое достижение", - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в то же время в 2018 году были предприняты очень важные шаги в деле углубления реформ в экономической сфере. "Считаю, что показатели девяти месяцев этого года дают основание говорить о том, что мы добиваемся желаемого. Что же касается экономических показателей, то должен сказать, что за девять месяцев этого года наша экономика, то есть валовой внутренний продукт увеличился на 0,8 процента. Рост в ненефтяном секторе составляет 1 процент. Промышленное производство выросло на 2 процента, а ненефтяная промышленность – на 10,8 процента. Этот показатель является результатом проводимой в Азербайджане политики индустриализации", - сказал президент Азербайджана.

Президент обратил внимание также на последовательный рост в сельском хозяйстве.

"Как вам известно, в последние годы развитию сельского хозяйства, в особенности, повышению занятости в регионах уделяется большое внимание, проявляется забота, оказывается поддержка. Мы видим последовательный рост сельского хозяйства. Надеюсь, что в предстоящие годы этот рост будет еще большим. За девять месяцев рост в сельском хозяйстве составил 4,3 процента. Считаю, что это тоже достаточно хороший показатель", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что инфляция составляет всего 2,6 процента, а рост доходов населения – 9,5 процента. "То есть, доходы опережают инфляцию. Низкий уровень инфляции, ее еще большее снижение в течение года свидетельствуют о том, что наше финансовое положение очень стабильное, а макроэкономическое положение прочное", - добавил глава государства.

Президент также отметил, что за девять месяцев этого года в экономику страны были вложены инвестиции на сумму 9 миллиардов долларов. "Отрадно, что 5,6 миллиарда долларов из этих средств вложены в ненефтяной сектор. Это будет служить дальнейшей диверсификации нашей экономики", - сказал Ильхам Алиев.

Он также отметил, что растут валютные резервы страны, достигнув 45 миллиардов долларов. "С начала года мы дополнительно накопили 3 миллиарда долларов. Это еще раз показывает, что мы очень экономно подходим к нашим средствам. Решаем стоящие перед страной важные вопросы, реализуем инвестиционные, инфраструктурные проекты, обеспечиваем решение социальных вопросов, в то же время увеличиваем наши резервы. Уверен, что до конца года они еще больше вырастут. Это очень важный фактор для нашего дальнейшего успешного развития", - сказал президент Азербайджана.

Ильхам Алиев довел до внимания, что за девять месяцев внешнеторговый оборот вырос на 37 процентов. "Примерно на столько же увеличился и экспорт. Это тоже очень позитивный факт. А ненефтяной экспорт увеличился примерно на 14 процентов. Считаю, что это тоже прекрасный показатель. За девять месяцев этого года в нашей стране было открыто 85 тысяч постоянных рабочих мест", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что стране необходимо продолжать реформы в экономической области.

"Любая влиятельная международная финансовая структура, видя такие результаты, может прийти лишь к одному выводу: экономика Азербайджана успешно развивается. В Азербайджане проводится очень продуманная экономическая политика. В будущем перед экономикой Азербайджана нет никаких серьезных проблем. Нам просто необходимо продолжать реформы в этой области. Сегодня мы поговорим об этом с тем, чтобы можно было максимально использовать наш экономический потенциал", - сказал президент, отметив, что увеличение местного производства является одним из важнейших факторов для успешного развития страны. "При поддержке государства в этом направлении реализуются многочисленные проекты. В том числе при прямой финансовой поддержке государства создаются крупные, гигантские предприятия. К примеру, считаю, что открытие в этом году пропиленового завода является очень знаменательным событием. В открытии этого завода вместе со мной участвовал Президент Италии. До конца года будет введен в строй и второй проект SOCAR Polymer - завод высокоплотного полиэтилена. Объем инвестиций, вложенных в эти заводы, превышает 800 миллионов долларов. Конечно, эти заводы будут иметь большое значение для развития нашей ненефтяной промышленности. В нашу страну станет поступать большой объем валюты. До конца года должен быть введен в строй завод азотных удобрений. Объем инвестиций там тоже составляет сотни миллионов долларов", - рассказал Ильхам Алиев.

Президент также отметил, что в ближайшем будущем будет сдан в эксплуатацию Азербайджанский нефтеперерабатывающий завод Star в Турции. "Мы вложили в этот завод крупные инвестиции - более 6 миллиардов долларов. Ежегодно мы будем получать оттуда сотни миллионов долларов дохода. То есть инвестиции, вкладываемые как внутри страны, так и за рубежом, принесут нам в будущем большую выгоду и обеспечат устойчивое развитие нашей страны. В нынешнем году открылось много промышленных предприятий, и этот процесс будет продолжаться", - подчеркнул глава азербайджанского государства.