Глава Госагентства ознакомился с реализацией дорожных проектов в Карабахе

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) Салех Мамедов посетил Кяльбаджарский, Лачынский, Губадлинский, Зангиланский и Джебраильский районы, чтобы ознакомиться с ходом реализации проектов дорожной инфрастру

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) Салех Мамедов посетил Кяльбаджарский, Лачынский, Губадлинский, Зангиланский и Джебраильский районы, чтобы ознакомиться с ходом реализации проектов дорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, председатель правления ознакомился со строительством автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису и Муровдагского тоннеля, который станет одним из самых протяженных автомобильных туннелей в мире.

Затем С.Мамедов ознакомился с мобилизационными и земляными работами на автодороге Кяльбаджар-Лачын, протяженность которой составит 72,3 км. Он также поинтересовался ходом строительства новой автомобильной дороги в обход Лачына, которая будет сдана в эксплуатацию в этом году.

Также С.Мамедов ознакомился с реализацией важного проекта дорожной инфраструктуры на территории Лачынского района - автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачын.

В ходе осмотра перечисленных автомобильных дорог С.Мамедов дал рекомендации и поручения по своевременному и качественному завершению проектов дорожной инфраструктуры.