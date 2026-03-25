    Фуад Октай: На фоне региональной ситуации возрастает значимость Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 25 марта, 2026
    • 23:23
    Фуад Октай: На фоне региональной ситуации возрастает значимость Среднего коридора

    Нынешняя региональная ситуация и неопределенность с поставками по Ормузскому проливу влияют на мировой рынок, в связи с чем значимость Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ) еще больше возрастает.

    Об этом Report заявил бывший вице-президент Турции, депутат Великого национального собрания Фуад Октай.

    По его словам, Анкара считает, что данный стратегический логистический маршрут станет центральным в регионе:

    "Мы видим, насколько критически важен проект коридора, простирающегося от Персидского залива через Ирак в Турцию. Транспортировка трубопроводов из Катара и других нефтедобывающих стран через Турцию в другие государства еще больше повышает привлекательность нашей страны. В этом смысле перед нами открылись новые возможности. Однако то, как мы ими воспользуемся, - это тема отдельного разговора", - отметил он.

    Октай подчеркнул, что в данном контексте реализация и сотрудничество в рамках Зангезурского и Среднего коридоров имеют особое значение для Турции. "Надеемся, что беспорядки и хаос в регионе не затянутся надолго и все эти вопросы найдут своё решение", - подытожил он.

    Фуад Октай Средний коридор Зангезурский коридор Эскалация на Ближнем Востоке
    Türkiyənin keçmiş vitse-prezidenti: İndiki şəraitdə "Orta Dəhliz"in əhəmiyyəti daha da artmaqdadır
