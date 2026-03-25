Türkiyənin keçmiş vitse-prezidenti: İndiki şəraitdə "Orta Dəhliz"in əhəmiyyəti daha da artmaqdadır
- 25 mart, 2026
- 23:12
Hörmüz boğazındakı qeyri-müəyyənliyin bütün qlobal bazarlara və nəqliyyat dəhlizlərinə necə təsir etdiyi nəzərə alınsa, indiki şəraitdə "Orta Dəhliz" layihəsinin əhəmiyyəti daha da artmaqdadır.
Bunu "Report"a Türkiyənin keçmiş vitse-prezidenti, millət vəkili Fuad Oktay bildirib.
O deyib ki, Türkiyə "Orta Dəhliz" layihəsinin mərkəzə çevriləcəyinə və böyük əhəmiyyətə malik olacağına inanır:
"Xüsusilə İran körfəzindən başlayıb İraqdan keçib Türkiyəyə qədər uzanan inkişaf yolu layihəsinin nə qədər kritik olduğunu gördük. Qətərdən və digər neft ölkələrindən boru kəmərlərinin yenə Türkiyə üzərindən digər ölkələrə daşınması ölkəmizin cazibəsini daha da artırır. Bu mənada Türkiyəyə fərqli fürsət pəncərələri açılıb. Amma bunu necə dəyərləndirməmiz başqa söhbətin mövzusudur. Bu baxımdan Zəngəzur dəhlizi və "Orta Dəhliz" Türkiyə üçün əlaqələr baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ümid edirik ki, bölgədəki qarışıqlıq və xaos uzun sürməyəcək və məsələlər öz həllini tapacaq".