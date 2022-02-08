ЕС совместно с Институтом гидрометеорологии реализует в Азербайджане новый твининг-проект

Европейский союз (ЕС) в ближайшие 2-3 месяца совместно с Научно-исследовательским институтом гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана реализует новый твининг-проект.

Европейский союз (ЕС) в ближайшие 2-3 месяца совместно с Научно-исследовательским институтом гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана реализует новый твининг-проект.

Об этом Report сообщил проектный менеджер представительства ЕС в Азербайджане Райнер Френд.

По его словам, целью проекта является улучшение способности прогнозирования изменений климата.

"Бюджет подобных проектов колеблется от 500 тыс. до 1 млн евро. После получения согласия азербайджанской стороны начнется реализация проекта", - отметил Р.Френд.