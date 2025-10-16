Эмин Гусейнов: В ноябре в Агдам вернутся 900 семей
Инфраструктура
- 16 октября, 2025
- 11:30
На постоянное место жительства в город Агдам в ноябре вернутся еще 900 семей.
Как передает сотрудник Report из Ханкенди, об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на III Национальном градостроительном форуме (NUFA3).
По его словам, этот процесс продолжается и в Хыдырлы, и в Ходжавенде.
Гусейнов добавил, что восстановительные и реконструкционные работы на освобожденных территориях осуществляются на основе единой концепции Генерального плана.
"Это большая гордость быть свидетелем процессов, происходящих за последние пять лет, выступать частью процесса восстановления Карабаха", - сказал специальный представитель.
