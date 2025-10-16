Эмин Гусейнов: В ноябре в Агдам вернутся 900 семей

На постоянное место жительства в город Агдам в ноябре вернутся еще 900 семей.

Как передает сотрудник Report из Ханкенди, об этом сообщил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на III Национальном градостроительном форуме (NUFA3).

По его словам, этот процесс продолжается и в Хыдырлы, и в Ходжавенде.

Гусейнов добавил, что восстановительные и реконструкционные работы на освобожденных территориях осуществляются на основе единой концепции Генерального плана.

"Это большая гордость быть свидетелем процессов, происходящих за последние пять лет, выступать частью процесса восстановления Карабаха", - сказал специальный представитель.