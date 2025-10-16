İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Emin Hüseynov: "Gələn ay Ağdama 900 ailə qayıdacaq"

    İnfrastruktur
    • 16 oktyabr, 2025
    • 11:10
    Emin Hüseynov: Gələn ay Ağdama 900 ailə qayıdacaq
    Emin Hüseynov

    Gələn ay Ağdam şəhərinə daha 900 ailənin doğma yurdlarına qayıdacağı gözlənilir.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bunu Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Xankəndidə keçirilən III Milli Şəhərsalma Forumunda (NUFA3) bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, hamı üçün böyük və sevindirici xəbərdir. "Əlbəttə, Xıdırlı və Xocavənddə də bu proses davam edir", - deyə xüsusi nümayəndə qeyd edib.

    E. Hüseynov əlavə edib ki, azad edilmiş ərazilərdə bərpa və yenidənqurma işləri vahid Baş plan konsepsiyası əsasında həyata keçirilir:

    "Son beş ildə baş verən proseslərin şahidi olmaq, Qarabağda bərpa prosesinin bir parçası kimi çıxış etmək böyük qürurdur".

    Qeyd edək ki, bu, işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və məcburi köçkünlərin mərhələli şəkildə öz evlərinə qaytarılması prosesində növbəti mühüm mərhələ olacaq.

    Milli Şəhərsalma Forumu Emin Hüseynov Xankəndi Ağdam
    Эмин Гусейнов: В ноябре в Агдам вернутся 900 семей

