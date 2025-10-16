Спецпредставитель: В Азербайджане реализуются мегапроекты

На сегодняшний день в Азербайджане реализуются мегапроекты, не имеющие аналогов в мире.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил спецпредставитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на III Национальном градостроительном форуме (NUFA3) в Ханкенди.

По его словам, на примере Агдама, Зангилана и других территорий, пострадавших в результате оккупации, Азербайджан демонстрирует миру, что может вернуть жизнь в эти регионы самостоятельно, без посторонней помощи. При этом он опирается на международный опыт.

Он добавил, что три года назад I Национальный градостроительный форум проходил в полностью разрушенном Агдаме: "В то время мы надеялись, что в 2026 году одно из самых престижных мероприятий в мире - Всемирный градостроительный форум пройдет в Азербайджане".