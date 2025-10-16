İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Emin Hüseynov: "Azərbaycan misli görünməmiş meqa layihələr icra edir"

    İnfrastruktur
    • 16 oktyabr, 2025
    • 10:44
    Emin Hüseynov: Azərbaycan misli görünməmiş meqa layihələr icra edir
    Emin Hüseynov

    Azərbaycan bu gün dünyada misli görünməmiş meqa layihələr icra edir.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Xankəndidə keçirilən III Milli Şəhərsalma Forumunda (NUFA3) deyib.

    Onun sözlərinə görə, Ağdam, Zəngilan və bütün işğal zamanı zərər çəkmiş ərazilərin nümunəsində Azərbaycan bir daha dünyaya sübut edir ki, heç bir dəstək, kənar kömək olmadan, sadəcə öz gücü bu bölgələrə həyatı qaytara bilir və bunu beynəlxalq təcrübələrə əsaslanaraq həyata keçirir.

    O əlavə edib ki, üç il əvvəl I Milli Şəhərsalma Forumu tamamilə dağıdılmış Ağdam şəhərində keçirilib: "O zaman ümid edirdik ki, 2026-cı ildə çox möhtəşəm, dünyanın ən nüfuzlu tədbirlərindən biri olan Ümumdünya Şəhərsalma Forumu Azərbaycanda keçirilə bilər".

    Emin Hüseynov Milli Şəhərsalma Forumu Xankəndi

