Эмин Гусейнов: 2022 год станет годом масштабного строительства

"На всех освобожденных от оккупации территориях восстановительные работы ведутся параллельно. Основная цель - разработка подробных планов после утверждения общего плана".

"На освобожденных от оккупации территориях восстановительные работы ведутся параллельно. Основная цель - разработка подробных планов после утверждения общего плана".

Об этом Report сообщил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

По его словам, разработка подробных планов по Физули и Агдаму близится к завершению: “В первую очередь планируется начать восстановление городских центров, окрестных сел”.

Гусейнов отметил, что в Агдамском промышленном парке уже готов специальный участок для мобилизации, закладываются основы заводов первых компаний, получивших статус резидентов.

По его словам, в Агдаме уже начались работы по возведению жилого массива: “Первый квартал будет состоять из шестиэтажных зданий. Идут работы по закладке лесной полосы, строительству школы. Фундамент всех этих работ был заложен во время визита президента Ильхама Алиева 28 мая. Одним из этих мест является Джума мечеть, реставрация которой только начинается и будет осуществляться Фондом Гейдара Алиева. Постепенно мы начинаем реализовывать и другие проекты. Считаю, что 2022 год станет годом очень масштабного строительства”.

Отметим, что 28 мая этого года президенту Ильхаму Алиеву был представлен генеральный план города Агдам, а 17 октября - генплан Физулинского района.

В Агдаме будет построено много зданий современного типа. Город будет построен в соответствии с концепцией умного города. Зеленые насаждения охватят 20% городской территории.

В Физули в селе Довлетъярлы создается большой населенный пункт на основе концепции умного села. Ожидается, что этот проект, объединяющий пять сел, будет передан в распоряжение бывших владельцев к концу следующего года. На первом этапе планируется строительство 450 домов. После этого планируется строительство еще 300 домов, и это станет первым жилым центром в Физулинском районе.