Эксперты: Пробки в развивающихся странах тормозят глобальную экономику

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Пробки в развивающихся странах могут снизить торговлю автомобилями и спрос на нефть. Как сообщает Report со ссылкой на irnet.ru, так считают специалисты Legal & General Investment Management (LGIM), управляющей активами в 1,29 трлн долларов.

По мнению аналитика LGIM Курт Гилберта, через 20 лет число автомобилей в мире удвоится и 90% этого роста придется на развивающиеся страны.

По прогнозам BP, в странах, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), число автомобилей утроится до 1,2 млрд в 2015-2035 годах, из-за чего глобальный спрос на энергоресурсы возрастет на 30%. ExxonMobil ждет роста потребления энергоресурсов в транспортном секторе Азиатско-Тихоокеанского региона на 62% в 2015-2040 годах.

Производитель навигационного оборудования TomTom изучил ситуацию в 188 городах с народонаселением свыше 800 тыс. человек и выявил, что 19 из 20 самых загруженных городов мира находится в развивающихся странах. Первое место занимает Мехико, за ним следуют Бангкок и Джакарта, китайские Чунцин и Чэнду, тайваньский Тайнань, Рио-де-Жанейро, Стамбул и Бухарест.

По данным Nation Master, в 2014 году в США было 797 автомобилей на 1000 жителей, в Австралии – 717, а в Италии – 679. Однако в развивающихся странах число машин на душу населения может скоро достичь рекордного значения. По оценке LGIM, 56 самых густонаселенных городов будут в развивающихся странах. Причем лидирует столица Бангладеш Дакка (44 100 человек на 1 кв. км), затем идут Мумбаи и Гонконг (более 25 000 человек на 1 кв. км). Для сравнения: в Лондоне, самом густонаселенном из крупных городов развитых местностей, живет 5 600 человек на 1 кв. км.

Развивающиеся страны уступают развитым по дорожной инфраструктуре. В США приходится 22,2 км дорог на 1 000 человек, а в Китае – всего 1,1 км. Средний показатель для развитых стран равен 7,7 км, а для развивающихся – 2,8 км.