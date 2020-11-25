Эксперт: Строят 12-этажные здания, а места под парковку не отводят

"Перед бизнес-центрами мы видим парковки в 3-4 ряда. К этим водителям не предъявишь претензии"

Пробки на дорогах способствуют сжиганию дополнительного топлива, что вызывает экологические проблемы".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по логистике Caspian Energy Club Кямран Габибов на Online Baku City Forum.

По его словам, пробки возникают по ряду причин, в том числе из-за нерешенности вопросов, связанных с парковкой: "Например, если во вновь построенном здании 200 квартир, то это здание должно иметь парковочные места на 300-350 машин. Перед бизнес-центрами мы видим парковки в 3-4 ряда. К этим водителям не предъявишь претензии. Аналогичное требование по организации парковочных мест должно быть и к бизнес-центрам. Эта проблема все больше актуальна. В городе сносят 1-2-этажные дома и строят 12-этажные здания, не отводя мест под парковку. Нельзя исправить ситуацию, поставив знак парковки".