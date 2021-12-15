Эксперт: Азербайджан должен усилить давление на Армению через Лачынский коридор

Усилив давление на Армению через Лачынский коридор, мы сможем добиться более конструктивной позиции официального Еревана в вопросе Зангезурского коридора.

Усилив давление на Армению через Лачынский коридор, мы сможем добиться более конструктивной позиции официального Еревана в вопросе Зангезурского коридора.

Об этом Report заявил эксперт по вопросам транспорта Ясин Мустафаев.

По его словам, чем больше Армения будет сопротивляться в этом вопросе, тем хуже для нее: "Сама Армения достаточно заинтересована в открытии Зангезурского коридора. Железнодорожной связи с другими странами региона она, по сути, не имеет. Это существенно ограничивает возможности по перевозке крупных грузов, в том числе с основными союзниками - Ираном и Россией. Открытие коридора даст им преимущество в этом смысле. С другой стороны, восстановление связей Турции с Арменией зависит от открытия Зангезурского коридора. То есть Армения экономически теряет больше, чем выигрывает политически".

Эксперт считает, что вынесение армянской стороной на повестку вопроса таможенного контроля в Зангезурском коридоре - очередной политический ход Никола Пашиняна: "Азербайджан может применить аналогичный подход в Лачынском коридоре. Мы имеем на это полное право по всем международным нормам, и никто не сможет нам воспрепятствовать".

Мустафаев отмечает, что если Армения продолжит проявлять упорство в таможенном вопросе, Азербайджану следует закрыть Лачынский коридор, установить там посты или запустить другие подобные механизмы давления.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что правовой режим Зангезурского коридора должен быть идентичен Лачынскому. В то же время, по итогам трехсторонней встречи с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна была достигнута договоренность о возобновлении железнодорожного сообщения в Зангезурском коридоре.