О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт: Азербайджан должен усилить давление на Армению через Лачынский коридор

Эксперт: Азербайджан должен усилить давление на Армению через Лачынский коридор Усилив давление на Армению через Лачынский коридор, мы сможем добиться более конструктивной позиции официального Еревана в вопросе Зангезурского коридора.
Инфраструктура
15 декабря 2021 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан должен усилить давление на Армению через Лачынский коридор

Усилив давление на Армению через Лачынский коридор, мы сможем добиться более конструктивной позиции официального Еревана в вопросе Зангезурского коридора.

Об этом Report заявил эксперт по вопросам транспорта Ясин Мустафаев.

По его словам, чем больше Армения будет сопротивляться в этом вопросе, тем хуже для нее: "Сама Армения достаточно заинтересована в открытии Зангезурского коридора. Железнодорожной связи с другими странами региона она, по сути, не имеет. Это существенно ограничивает возможности по перевозке крупных грузов, в том числе с основными союзниками - Ираном и Россией. Открытие коридора даст им преимущество в этом смысле. С другой стороны, восстановление связей Турции с Арменией зависит от открытия Зангезурского коридора. То есть Армения экономически теряет больше, чем выигрывает политически".

Эксперт считает, что вынесение армянской стороной на повестку вопроса таможенного контроля в Зангезурском коридоре - очередной политический ход Никола Пашиняна: "Азербайджан может применить аналогичный подход в Лачынском коридоре. Мы имеем на это полное право по всем международным нормам, и никто не сможет нам воспрепятствовать".

Мустафаев отмечает, что если Армения продолжит проявлять упорство в таможенном вопросе, Азербайджану следует закрыть Лачынский коридор, установить там посты или запустить другие подобные механизмы давления.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе заявил, что правовой режим Зангезурского коридора должен быть идентичен Лачынскому. В то же время, по итогам трехсторонней встречи с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна была достигнута договоренность о возобновлении железнодорожного сообщения в Зангезурском коридоре.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Expert: Azerbaijan should increase pressure on Armenia using Lachin corridor
Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Azərbaycan Laçın dəhlizi üzərindən Ermənistana təzyiqləri artırmalıdır"

Экслюзивные новости

Юсиф Абдуллаев: AZPROMO планирует создать новые механизмы привлечения инвесторов
Юсиф Абдуллаев: AZPROMO планирует создать новые механизмы привлечения инвесторов
15 декабря 2021 г. 15:21
Российская финтехкомпания рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном
Российская финтехкомпания рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном
15 декабря 2021 г. 13:13
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
14 декабря 2021 г. 11:21
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
Эксперт: Платформа «3+3» посодействует развитию экономических связей региона
11 декабря 2021 г. 15:43
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
Спецпредставитель Зеленского: Украина в будущем может воспользоваться опытом Азербайджана
11 декабря 2021 г. 12:28
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
Замминистра: Разрабатывается законодательная база по стартапам
10 декабря 2021 г. 14:34
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
Российская QIWI начнет сотрудничать с одним из крупнейших банков Азербайджана
10 декабря 2021 г. 11:34
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
10 декабря 2021 г. 10:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi