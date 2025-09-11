Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Экономика Нахчывана выросла на 5%

    Инфраструктура
    • 11 сентября, 2025
    • 14:23
    Экономика Нахчывана выросла на 5%

    В январе-августе этого года производство валового внутреннего продукта в Нахчыванской Автономной Республике составило 1 млрд 64 млн 589 тыс. 400 манатов, что на 5% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

    Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственном комитете статистики Нахчыванской Автономной Республики.

    За этот период производство валового внутреннего продукта на душу населения увеличилось на 4,5% и составило 2 257,9 маната.

    Нахчыванская Автономная Республика экономика ВВП
