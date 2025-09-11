Экономика Нахчывана выросла на 5%
Инфраструктура
- 11 сентября, 2025
- 14:23
В январе-августе этого года производство валового внутреннего продукта в Нахчыванской Автономной Республике составило 1 млрд 64 млн 589 тыс. 400 манатов, что на 5% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.
Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственном комитете статистики Нахчыванской Автономной Республики.
За этот период производство валового внутреннего продукта на душу населения увеличилось на 4,5% и составило 2 257,9 маната.
