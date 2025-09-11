Naxçıvan iqtisadiyyatı 5 % böyüyüb
İnfrastruktur
- 11 sentyabr, 2025
- 13:18
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında ümumi daxili məhsul istehsalı 1 milyard 64 milyon 589 min 400 manat olub.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 5 % çoxdur.
Bu dövr ərzində əhalinin hər nəfərinə düşən ümumi daxili məhsul istehsalı 4,5 % artaraq 2 257,9 manat olub.
Son xəbərlər
13:47
Alen Simonyan: Azərbaycanın gələcəkdə hər hansı təhlükənin qarşısını almaq istəyini haqlı hesab edirikRegion
13:44
Aqil Nəbiyev: "Gürcüstan millisini taktiki və texniki cəhətdən yaxşı oynadığımız üçün məğlub etdik"Futbol
13:38
Azərbaycanda daşınmaz əmlak çıxarışı EHİS üzərindən veriləcəkİKT
13:37
Foto
Şuşakəndə ilk köç baş tutub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:36
Üç ölkənin XİN rəhbərləri Rusiyanın Polşaya hücumunu pisləyibDigər ölkələr
13:34
Azərbaycanda su tariflərinin diferensiallaşdırılması nəzərdə tutulur - EKSKLÜZİVMaliyyə
13:34
TDT Müsəlman Dini İdarələri Rəhbərləri Şurasına sədrlik Azərbaycana keçibDin
13:33
Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 42 %-dən çox artıbMaliyyə
13:28
Foto