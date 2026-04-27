    Катерина Безгачина: WUF13 в Азербайджане станет платформой для обмена опыта в градостроительстве

    Катерина Безгачина: WUF13 в Азербайджане станет платформой для обмена опыта в градостроительстве

    Тринадцатая сессия Всемирного форума городов (WUF13) станет платформой, на которой Азербайджан сможет поделиться опытом в вопросах урбанистики и развития городов.

    Как передает Report, об этом заявила Директор по коммуникациям программы ООН по урегулированию (UN-Habitat) Катерина Безгачина журналистам в Баку в понедельник.

    "Это возможность для Азербайджана поделиться своим опытом, представить свою программу и проекты [по градостроительству, - ред.], представить свой опыт урбанистического развития, планирования городов, решения жилищных проблем", - сказала она.

    Безгачина подчеркнула, что люди, которые посетят этот форум, смогут ознакомиться со всеми программами и поделиться собственным опытом развития городов, которые они реализуют в своих странах.

    Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

    Всемирный форум городов (WUF13) Екатерина Безгачина UN-HABITAT
    Katerina Bezqaçina: "WUF13 şəhərsalma sahəsində təcrübə mübadiləsi üçün platformaya çevriləcək"
    Katerina Bezgachina: WUF13 in Azerbaijan to become platform for exchanging urban development experience

