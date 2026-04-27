Катерина Безгачина: WUF13 в Азербайджане станет платформой для обмена опыта в градостроительстве

Тринадцатая сессия Всемирного форума городов (WUF13) станет платформой, на которой Азербайджан сможет поделиться опытом в вопросах урбанистики и развития городов.

Как передает Report, об этом заявила Директор по коммуникациям программы ООН по урегулированию (UN-Habitat) Катерина Безгачина журналистам в Баку в понедельник.

"Это возможность для Азербайджана поделиться своим опытом, представить свою программу и проекты [по градостроительству, - ред.], представить свой опыт урбанистического развития, планирования городов, решения жилищных проблем", - сказала она.

Безгачина подчеркнула, что люди, которые посетят этот форум, смогут ознакомиться со всеми программами и поделиться собственным опытом развития городов, которые они реализуют в своих странах.

Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.