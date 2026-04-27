    Katerina Bezqaçina: "WUF13 şəhərsalma sahəsində təcrübə mübadiləsi üçün platformaya çevriləcək"

    İnfrastruktur
    • 27 aprel, 2026
    • 12:05
    Katerina Bezqaçina: WUF13 şəhərsalma sahəsində təcrübə mübadiləsi üçün platformaya çevriləcək

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun On Üçüncü Sessiyası (WUF13) Azərbaycanın urbanistika və şəhərlərin inkişafı məsələlərində təcrübəsini bölüşə biləcəyi platformaya çevriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT-nin Məskunlaşma Proqramının (UN-Habitat) kommunikasiya direktoru Katerina Bezqaçina bu gün Bakıda jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Bu, Azərbaycan üçün öz təcrübəsini bölüşmək, proqram və layihələrini (şəhərsalma üzrə - red.) təqdim etmək, urbanistik inkişaf, şəhərlərin planlaşdırılması, mənzil problemlərinin həlli sahəsində təcrübəsini paylaşmaq imkanıdır", - o qeyd edib.

    Bezqaçina vurğulayıb ki, bu forumu ziyarət edəcək insanlar bütün proqramlarla tanış ola və şəhərlərin inkişafı sahəsində təcrübələrini bölüşə biləcəklər.

    Qeyd edək ki, WUF13 mayın 17-22-də Bakıda keçiriləcək.

    Катерина Безгачина: WUF13 в Азербайджане станет платформой для обмена опыта в градостроительстве
    Katerina Bezgachina: WUF13 in Azerbaijan to become platform for exchanging urban development experience

