Джон Алдердайс: Существует потенциал для сделок UKEF в транспортном секторе Азербайджана

Для участия Британского агентства по экспортному финансированию (UKEF) в транспортной сфере Азербайджана существует огромный потенциал.

Об этом сообщил в интервью Report торговый посланник Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии, член Палаты лордов Джон Алдердайс.

Д. Алдердайс напомнил, что UKEF завершило первую сделку в Азербайджане, поддержав приобретение тренажера Boeing 777, произведенного британской компанией L3Harris Commercial Aviation Solutions для Национальной авиационной академии.

"Эта знаковая сделка с группой компаний Silk Way отражает укрепление экономического сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном и является результатом тесного взаимодействия наших правительств", - отметил лорд.

Торговый посланник подчеркнул, что сделка полностью соответствует новой промышленной стратегии Великобритании, ориентированной на развитие передовых технологий и инноваций.

"Отрадно, что это сотрудничество открыло путь к дальнейшим обсуждениям будущих авиационных и инфраструктурных проектов. Silk Way уже выразила заинтересованность в продолжении взаимодействия с UKEF, и я вижу огромный потенциал для участия агентства в транспортных, инфраструктурных и цифровых инициативах по всему Азербайджану", - добавил Д. Алдердайс.

Напомним, что Азербайджан и Великобритания успешно реализовали первую сделку при поддержке Агентства экспортного кредитования Великобритании (UKEF) в рамках программы кредитных гарантий на сумму 5 млрд фунтов стерлингов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.