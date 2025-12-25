Движение транспорта на дороге Биби-Эйбат будет ограничено

С 23:00 25 декабря до 08:00 26 декабря в связи с ремонтными работами на дороге Биби-Эйбат (в направлении 20-го участка) в Сабаильском районе Баку будет ограничено движение транспортных средств.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Госагентство рекомендует водителям воспользоваться альтернативным маршрутом по улицам Гюльбалы Алиева и Фармана Гурбанова.

Агентство приносит извинения гражданам за временные неудобства.