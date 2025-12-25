Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Движение транспорта на дороге Биби-Эйбат будет ограничено

    Инфраструктура
    • 25 декабря, 2025
    • 13:43
    Движение транспорта на дороге Биби-Эйбат будет ограничено

    С 23:00 25 декабря до 08:00 26 декабря в связи с ремонтными работами на дороге Биби-Эйбат (в направлении 20-го участка) в Сабаильском районе Баку будет ограничено движение транспортных средств.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

    Госагентство рекомендует водителям воспользоваться альтернативным маршрутом по улицам Гюльбалы Алиева и Фармана Гурбанова.

    Агентство приносит извинения гражданам за временные неудобства.

    дорога Биби-Эйбат ограничение движения Госагентство автодорог ремонтные работы
    "Bibiheybət yolu"nda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

