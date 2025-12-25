Движение транспорта на дороге Биби-Эйбат будет ограничено
Инфраструктура
- 25 декабря, 2025
- 13:43
С 23:00 25 декабря до 08:00 26 декабря в связи с ремонтными работами на дороге Биби-Эйбат (в направлении 20-го участка) в Сабаильском районе Баку будет ограничено движение транспортных средств.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Госагентство рекомендует водителям воспользоваться альтернативным маршрутом по улицам Гюльбалы Алиева и Фармана Гурбанова.
Агентство приносит извинения гражданам за временные неудобства.
Последние новости
14:37
Аркадий Гукасян выступает с последним словом в судеВнутренняя политика
14:31
Фото
Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZALВнутренняя политика
14:27
В Армении задержаны члены ОПГ за сексуальную эксплуатацию детей и оборот наркотиковВ регионе
14:23
Фото
Мощность предприятия по производству металлических опор ЛЭП в Агдаме составляет 7,2 тыс. тоннБизнес
14:21
Фото
Анар Ибрагимов: Открытие Hilton Garden Inn Agdam даст импульс развитию туризма в регионеТуризм
14:16
Фото
В Агдаме во второй жилой комплекс до конца декабря переселят 104 семьиВнутренняя политика
14:14
Фото
Предприятие в Агдаме планирует выпускать 4 тыс. комплектов мебели ежегодноБизнес
14:05
Украина беспилотниками нанесла удар по российскому порту, горят резервуары с нефтепродуктамиДругие страны
14:00