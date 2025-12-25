"Bibiheybət yolu"nda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İnfrastruktur
    25 dekabr, 2025
    • 13:00
    Bibiheybət yolunda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

    Bu gün saat 23:00-dan dekabrın 26-ı saat 08:00-dək Bakı şəhəri, Səbail rayonu, "Bibiheybət yolu"nda (20-ci sahə istiqamətində) aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar olaraq, nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qısa müddətli məhdudlaşdırılacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sürücülər alternativ olaraq Gülbala Əliyev və Fərman Qurbanov küçələrindən istifadə edə bilərlər.

    Agentlik yarana biləcək müvəqqəti narahatlığa görə vətəndaşlardan üzr istəyir.

