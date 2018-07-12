Движение поездов в Бакинском метрополитене возобновлено

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "Движение поездов в Бакинском метрополитене сегодня было остановлено из-за проблем с подачей электроэнергии в столице".

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, из-за отсутствия достаточного напряжения в высоковольтных линиях электропередачи в 16:10 закрылись станции метро "Автовокзал" и "Мемар Аджеми", однако в 16:30 электроснабжение было возобновлено, движение поездов восстановлено.