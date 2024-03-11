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Дорогу Баку-Сумгайыт предлагается сделать 2-3-этажной

Дорогу Баку-Сумгайыт предлагается сделать 2-3-этажной Дорога Баку-Сумгайыт хотя и имеет 6 полос движения, однако ближе к столице становится двухполосной, что приводит к возникновению пробок.
Инфраструктура
11 марта 2024 г. 11:57
Дорогу Баку-Сумгайыт предлагается сделать 2-3-этажной

Дорога Баку-Сумгайыт хотя и имеет 6 полос движения, однако ближе к столице становится двухполосной, что приводит к возникновению пробок.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Фазаил Агамалы на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Сегодня я выехал из Новханы в 8 часов утра и добрался до Милли Меджлиса в 9:55. Подобное повторяется каждый день. Для решения данной проблемы можно построить 2-3-этажные дороги, как в Японии", - отметил он.

Депутат также связал проблему парковки с ошибками при строительстве дорожной инфраструктуры: "Чтобы разгрузить город, частным легковым автомобилям можно разрешить проезд до автовокзала или метро, а дальше пусть люди пользуются общественным транспортом. Эта практика некогда уже применялась".

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Sumqayıt yolunun 2-3 mərtəbəli olması təklif edilir

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