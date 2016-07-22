Дополнительные авиарейсы из Баку в Багдад ликвидированы

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Сегодня ликвидированы авиарейсы Bagdad Alfa (421A-422A) и Bravo (421B-422B) по маршруту Баку-Багдад-Баку. Об этом сообщили Report в Иракских авиалиниях.

По информации, отменены дополнительные полеты, выполняемые ежедневно в 16:30 на самолете B 737/300 по маршруту Баку-Багдад (Аль-Мутхана)-Баку. Компания продолжит выполнять ежедневные авиарейсы в 20:30 по обычному графику.

По данному маршруту самолет отбывает из Багдада в 16:00, прибывает в Баку в 19:30, затем время отбытия из Баку - в 20:30 и прибытие в Багдад - в 22:00.

Отметим, что стоимость билета в одну сторону начинается от 247 долларов, туда-обратно – от 392 долларов.