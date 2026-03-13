Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Инфраструктура
    • 13 марта, 2026
    • 11:13
    Доходы Бакинского морского порта увеличились на 10% в 2025г

    Доходы Бакинского международного морского порта в 2025 году составили 59,2 млн манатов, что на 10% больше по сравнению с 2024 годом.

    Как сообщает Report со ссылкой на обзорный отчет Кабинета министров о деятельности за 2025 год, за последние три года этот показатель увеличился на 17%.

    В документе отмечается, что такие данные приведены на основе соответствующих анализов международной аудиторской компании.

    Кроме того, согласно отчету, порт перечислил в государственный бюджет 9,8 млн манатов.

    Отчет кабинета министров Милли Меджлис
    Bakı Limanı ötən il 60 milyon manata yaxın gəlir əldə edib
