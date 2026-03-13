Bakı Limanı ötən il 60 milyon manata yaxın gəlir əldə edib
İnfrastruktur
- 13 mart, 2026
- 11:11
Ötən il "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə məxsus "Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı" MMC-nin gəlirləri 59,2 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.
Sənədə əsasən, bu, 2024-cü illə müqayisədə 10 % çoxdur.
"Bu göstərici beynəlxalq audit şirkətinin müvafiq təhlillərinə əsasən son 3 ildə 17 % artıb, liman dövlət büdcəsinə 9,8 milyon manat vəsait ödəyib" - deyə hesabatda qeyd olunub.
