    Bakı Limanı ötən il 60 milyon manata yaxın gəlir əldə edib

    İnfrastruktur
    • 13 mart, 2026
    • 11:11
    Bakı Limanı ötən il 60 milyon manata yaxın gəlir əldə edib

    Ötən il "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-yə məxsus "Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı" MMC-nin gəlirləri 59,2 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabata istinadən xəbər verir.

    Sənədə əsasən, bu, 2024-cü illə müqayisədə 10 % çoxdur.

    "Bu göstərici beynəlxalq audit şirkətinin müvafiq təhlillərinə əsasən son 3 ildə 17 % artıb, liman dövlət büdcəsinə 9,8 milyon manat vəsait ödəyib" - deyə hesabatda qeyd olunub.

