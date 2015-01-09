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    ЦИУТ: Есть некоторые задержки в движении автобусов

    Обнародован список улиц, проспектов и мостов, представляющих опасность в связи с морозной погодой

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня в утренние часы в Баку были отмечены задержки в движении автобусов по некоторым маршрутам из-за снежной погоды. Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом.

    "На дорогах Баку пробок нет. Однако из-за медленного движения машин вследствие гололедицы наблюдается высокая плотность движения. В основном, это касается дорог со спусками и подъемами на территории Йени Ясамала, Бадамдарского шоссе, Гюнешли и др. Хотя в движении маршрутов наблюдаются некоторые задержки, особых проблем нет", - отметили в Центре.

    В ЦИУТ заявили, что оборудование Центра работает в нормальном режиме и никаких технических проблем нет.

    Центр обнародовал список улиц, проспектов и мостов, представляющих опасность в связи с морозной погодой:

    -проспект Гянджа (пересечение с проспектом Нобеля);

    -улица Ильгара Мусаева (улица Аббаса Фатуллаева (памятник льва));

    -улица Ильгара Мусаева (пересечение с проспектом Бабека);

    - Сальянское шоссе (начало дороги Бибиэйбат (крутой поворот);

    - Бадамдарское шоссе (в направлении 20-го участка);

    - улица Мехди Гусейна (улица Бунията Сардарова до Парламентского проспекта);

    - улица Ниязи (площадь "Азнефть" – улица Истиглалият);

    - улица Короглу Рагимова (от улицы Фатали Хана Хойского до улицы Табриз);

    - улица Айны Султановой (от проспекта Метбуат до улицы Шарифзаде);

    - улица А.Хагвердиева (от улицы Иншаатчилар до проспекта Метбуат);

    - улица Назима Хикмета (около парка Мусабекова);

    - около памятника Нариманова;

    - улица Мухаммада Хиябани (Йени Ясамал);

    - улица Асада Ахмедова (улица Талыблы);

    - улица Музаффара Гасанова (от круга "20 января" до улицы Шарифзаде);

    - улица Гусейна Сеидзаде (выше круга 4-го мкр.);

    - Московский проспект (рядом с Автовокзалом);

    - улица Рамиза Гулиева (от проспекта Нобеля до улицы Х.Мамедова)

    - улица Неаполя (от площади Украины до Неапольского круга);

    - улица Рустама Рустамова (от пересечения с улицей Гара Гараева до пересечения с улицей Сакита Годжаева);

    - проспект Азадлыг (от поселка Расулзаде до проспекта Зии Буниятова);

    - проспект Азадлыг (от улицы Бакиханова до улицы Физули);

    - улица Рашида Бейбутова (от улицы Физули до улицы Бакиханова);

    - улица Шовкет Мамедовой (напротив рынка Боллуг);

    - Бинагадинское шоссе (напротив Государственной Миграционной Службы);

    - улица Мир Джалала (9-й мкр.);

    - улица Бунията Сардарова;

    - улица Шейха Шамиля;

    - улица Истиглалият;

    - улица Теймура Эльчина (напротив Кабинета министров);

    - улица Фирудина Агаева (напротив БГУ);

    - дорога Баку-Сумгайыт (круг Хырдалана);

    - дорога Баку-Сумгайыт (возле Автовокзала);

    -дорога Баку-Шамахы (круг Мушвига);

    - Московский проспект (от Тбилисского проспекта до круга "20 января");

    - улица Алы Мустафаева (улица Джейхуна Салимова, круг 3-го мкр.);

    - улица Асифа Магеррамова (от круга 3-го мкр. в направлении улицы 20 января);

    - Тбилисский проспект (до нового моста);

    - улица Бакиханова (до улицы братьев Мардановых);

    - проспект Зии Бунъядова (от улицы Раджабли до улицы Саламзаде);

    - проспект Гейдара Алиева (до пересечения с проспектом Бабек);

    - проспект Гейдара Алиева (около Багировского моста);

    - улица Узеира Гаджибекова (мост Джаваншира);

    -проспект Бабека (мост на кругу Халглар Достлугу) ;

    - улица Эльшана Мехдиева (пересечение с улицей Я.Алиева);

    - Зыхская дорога;

    - Аэропортовская дорога;

    - круг Гянджлик;

    - улица Гасана Алиева (до пересечения с проспектом Ататюрк).

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