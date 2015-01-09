ЦИУТ: Есть некоторые задержки в движении автобусов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня в утренние часы в Баку были отмечены задержки в движении автобусов по некоторым маршрутам из-за снежной погоды. Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом.

"На дорогах Баку пробок нет. Однако из-за медленного движения машин вследствие гололедицы наблюдается высокая плотность движения. В основном, это касается дорог со спусками и подъемами на территории Йени Ясамала, Бадамдарского шоссе, Гюнешли и др. Хотя в движении маршрутов наблюдаются некоторые задержки, особых проблем нет", - отметили в Центре.

В ЦИУТ заявили, что оборудование Центра работает в нормальном режиме и никаких технических проблем нет.

Центр обнародовал список улиц, проспектов и мостов, представляющих опасность в связи с морозной погодой:

-проспект Гянджа (пересечение с проспектом Нобеля);

-улица Ильгара Мусаева (улица Аббаса Фатуллаева (памятник льва));

-улица Ильгара Мусаева (пересечение с проспектом Бабека);

- Сальянское шоссе (начало дороги Бибиэйбат (крутой поворот);

- Бадамдарское шоссе (в направлении 20-го участка);

- улица Мехди Гусейна (улица Бунията Сардарова до Парламентского проспекта);

- улица Ниязи (площадь "Азнефть" – улица Истиглалият);

- улица Короглу Рагимова (от улицы Фатали Хана Хойского до улицы Табриз);

- улица Айны Султановой (от проспекта Метбуат до улицы Шарифзаде);

- улица А.Хагвердиева (от улицы Иншаатчилар до проспекта Метбуат);

- улица Назима Хикмета (около парка Мусабекова);

- около памятника Нариманова;

- улица Мухаммада Хиябани (Йени Ясамал);

- улица Асада Ахмедова (улица Талыблы);

- улица Музаффара Гасанова (от круга "20 января" до улицы Шарифзаде);

- улица Гусейна Сеидзаде (выше круга 4-го мкр.);

- Московский проспект (рядом с Автовокзалом);

- улица Рамиза Гулиева (от проспекта Нобеля до улицы Х.Мамедова)

- улица Неаполя (от площади Украины до Неапольского круга);

- улица Рустама Рустамова (от пересечения с улицей Гара Гараева до пересечения с улицей Сакита Годжаева);

- проспект Азадлыг (от поселка Расулзаде до проспекта Зии Буниятова);

- проспект Азадлыг (от улицы Бакиханова до улицы Физули);

- улица Рашида Бейбутова (от улицы Физули до улицы Бакиханова);

- улица Шовкет Мамедовой (напротив рынка Боллуг);

- Бинагадинское шоссе (напротив Государственной Миграционной Службы);

- улица Мир Джалала (9-й мкр.);

- улица Бунията Сардарова;

- улица Шейха Шамиля;

- улица Истиглалият;

- улица Теймура Эльчина (напротив Кабинета министров);

- улица Фирудина Агаева (напротив БГУ);

- дорога Баку-Сумгайыт (круг Хырдалана);

- дорога Баку-Сумгайыт (возле Автовокзала);

-дорога Баку-Шамахы (круг Мушвига);

- Московский проспект (от Тбилисского проспекта до круга "20 января");

- улица Алы Мустафаева (улица Джейхуна Салимова, круг 3-го мкр.);

- улица Асифа Магеррамова (от круга 3-го мкр. в направлении улицы 20 января);

- Тбилисский проспект (до нового моста);

- улица Бакиханова (до улицы братьев Мардановых);

- проспект Зии Бунъядова (от улицы Раджабли до улицы Саламзаде);

- проспект Гейдара Алиева (до пересечения с проспектом Бабек);

- проспект Гейдара Алиева (около Багировского моста);

- улица Узеира Гаджибекова (мост Джаваншира);

-проспект Бабека (мост на кругу Халглар Достлугу) ;

- улица Эльшана Мехдиева (пересечение с улицей Я.Алиева);

- Зыхская дорога;

- Аэропортовская дорога;

- круг Гянджлик;

- улица Гасана Алиева (до пересечения с проспектом Ататюрк).