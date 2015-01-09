ЦИУТ: Есть некоторые задержки в движении автобусов

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Сегодня в утренние часы в Баку были отмечены задержки в движении автобусов по некоторым маршрутам из-за снежной погоды. Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом.
"На дорогах Баку пробок нет. Однако из-за медленного движения машин вследствие гололедицы наблюдается высокая плотность движения. В основном, это касается дорог со спусками и подъемами на территории Йени Ясамала, Бадамдарского шоссе, Гюнешли и др. Хотя в движении маршрутов наблюдаются некоторые задержки, особых проблем нет", - отметили в Центре.
В ЦИУТ заявили, что оборудование Центра работает в нормальном режиме и никаких технических проблем нет.
Центр обнародовал список улиц, проспектов и мостов, представляющих опасность в связи с морозной погодой:
-проспект Гянджа (пересечение с проспектом Нобеля);
-улица Ильгара Мусаева (улица Аббаса Фатуллаева (памятник льва));
-улица Ильгара Мусаева (пересечение с проспектом Бабека);
- Сальянское шоссе (начало дороги Бибиэйбат (крутой поворот);
- Бадамдарское шоссе (в направлении 20-го участка);
- улица Мехди Гусейна (улица Бунията Сардарова до Парламентского проспекта);
- улица Ниязи (площадь "Азнефть" – улица Истиглалият);
- улица Короглу Рагимова (от улицы Фатали Хана Хойского до улицы Табриз);
- улица Айны Султановой (от проспекта Метбуат до улицы Шарифзаде);
- улица А.Хагвердиева (от улицы Иншаатчилар до проспекта Метбуат);
- улица Назима Хикмета (около парка Мусабекова);
- около памятника Нариманова;
- улица Мухаммада Хиябани (Йени Ясамал);
- улица Асада Ахмедова (улица Талыблы);
- улица Музаффара Гасанова (от круга "20 января" до улицы Шарифзаде);
- улица Гусейна Сеидзаде (выше круга 4-го мкр.);
- Московский проспект (рядом с Автовокзалом);
- улица Рамиза Гулиева (от проспекта Нобеля до улицы Х.Мамедова)
- улица Неаполя (от площади Украины до Неапольского круга);
- улица Рустама Рустамова (от пересечения с улицей Гара Гараева до пересечения с улицей Сакита Годжаева);
- проспект Азадлыг (от поселка Расулзаде до проспекта Зии Буниятова);
- проспект Азадлыг (от улицы Бакиханова до улицы Физули);
- улица Рашида Бейбутова (от улицы Физули до улицы Бакиханова);
- улица Шовкет Мамедовой (напротив рынка Боллуг);
- Бинагадинское шоссе (напротив Государственной Миграционной Службы);
- улица Мир Джалала (9-й мкр.);
- улица Бунията Сардарова;
- улица Шейха Шамиля;
- улица Истиглалият;
- улица Теймура Эльчина (напротив Кабинета министров);
- улица Фирудина Агаева (напротив БГУ);
- дорога Баку-Сумгайыт (круг Хырдалана);
- дорога Баку-Сумгайыт (возле Автовокзала);
-дорога Баку-Шамахы (круг Мушвига);
- Московский проспект (от Тбилисского проспекта до круга "20 января");
- улица Алы Мустафаева (улица Джейхуна Салимова, круг 3-го мкр.);
- улица Асифа Магеррамова (от круга 3-го мкр. в направлении улицы 20 января);
- Тбилисский проспект (до нового моста);
- улица Бакиханова (до улицы братьев Мардановых);
- проспект Зии Бунъядова (от улицы Раджабли до улицы Саламзаде);
- проспект Гейдара Алиева (до пересечения с проспектом Бабек);
- проспект Гейдара Алиева (около Багировского моста);
- улица Узеира Гаджибекова (мост Джаваншира);
-проспект Бабека (мост на кругу Халглар Достлугу) ;
- улица Эльшана Мехдиева (пересечение с улицей Я.Алиева);
- Зыхская дорога;
- Аэропортовская дорога;
- круг Гянджлик;
- улица Гасана Алиева (до пересечения с проспектом Ататюрк).
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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