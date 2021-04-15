Что даст Зангезурский коридор региону?

Коридор также укрепит связи с эксклавом Азербайджана - Нахчыванской АР и Турцией, еще больше повысит геоэкономическое значение нашей страны

Вопрос обеспечения сухопутной связи Нахчывана с основной территорией Азербайджана отражен в заявлении, подписанном президентами Азербайджана, России и Армении 10 ноября. Эту связь обеспечивает Зангезурский коридор. В настоящее время на повестке дня стоит вопрос об открытии данного коридора. Депутат, экономист Вугар Байрамов прокомментировал Report значение Зангезурского коридора для экономики Азербайджана и региона.

В.Байрамов подчеркнул, что открытие Зангезурского коридора окажет влияние на экономику тюркоязычных стран, создаст условия для повышения значения транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

По его словам, этот коридор с экономической точки зрения не только объединит тюркоязычные страны с объемом номинального ВВП более 1,1 трлн долларов США, но и повысит стратегическое значение Азербайджана: "Коридор объединит регион, обладающий достаточно большим экономическим потенциалом и природными ресурсами".

В.Байрамов подчеркнул, что с открытием коридора Азербайджан превратится в хаб транспортных узлов региона: "Азербайджан принимает активное участие в формировании транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, непосредственно оказывает финансовую поддержку развитию региональной части этих транспортных коридоров.

Это обеспечит выход Нахчывана через основную территорию Азербайджана в эти транспортные коридоры. В частности, это важно с точки зрения обеспечения доступа нахчыванских бизнесменов к транспортному коридору Восток-Запад. Коридор также укрепит связи с эксклавом Азербайджана - Нахчыванской АР и Турцией, еще больше повысит геоэкономическое значение нашей страны. Самое главное, что через много лет тюркский мир снова объединится через Зангезурский коридор".