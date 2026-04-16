    Члены МКП Азербайджана и России побывали в селе Агалы

    Инфраструктура
    • 16 апреля, 2026
    • 13:37
    Члены МКП Азербайджана и России побывали в селе Агалы

    Азербайджанская и российская делегации, участвующие в заседании межправительственной государственной комиссии (МПК), побывали в селе Агалы Зангиланского района, где ознакомились с проводимыми здесь строительно-восстановительными работами.

    Как передает корреспондент Report из Агалы, российской делегации была предоставлена подробная информация об "Умном селе", фундамент которого был заложен в апреле 2021 года.

    Было сообщено, что в рамках проекта с использованием современных и инновационных строительных материалов построены и сданы в эксплуатацию 200 индивидуальных жилых домов, школа на 360 учеников и детский сад на 60 мест.

    Делегации встретилась с жителями села, поинтересовалась их повседневной жизнью. Гостей угостили национальными сладостями, приготовленными местными жителями.

    Азербайджано-российские отношения Межправительственная комиссия (МПК) Село Агалы
    Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının üzvləri Ağalıda olub
    Members of Azerbaijan-Russia Intergovernmental Commission visit Aghali

