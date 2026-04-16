Члены МКП Азербайджана и России побывали в селе Агалы
- 16 апреля, 2026
- 13:37
Азербайджанская и российская делегации, участвующие в заседании межправительственной государственной комиссии (МПК), побывали в селе Агалы Зангиланского района, где ознакомились с проводимыми здесь строительно-восстановительными работами.
Как передает корреспондент Report из Агалы, российской делегации была предоставлена подробная информация об "Умном селе", фундамент которого был заложен в апреле 2021 года.
Было сообщено, что в рамках проекта с использованием современных и инновационных строительных материалов построены и сданы в эксплуатацию 200 индивидуальных жилых домов, школа на 360 учеников и детский сад на 60 мест.
Делегации встретилась с жителями села, поинтересовалась их повседневной жизнью. Гостей угостили национальными сладостями, приготовленными местными жителями.